Trickdieb gibt sich als Handwerker aus und erbeutet Schmuck

Mannheim. In Mannheim-Waldhof ist es am Montag zu einem Trickbetrug gekommen. Dies teilte die Polizei Mannheim mit. Angaben zufolge klingelte es an der Haustür einer 67-Jährigen in der Schwalbacher Straße. Als diese die Tür öffnete, stand vor ihr ein unbekannter Mann, der vorgab, ein Mitarbeiter einer Handwerksfirma zu sein. Da die 67-Jährige tatsächlich kurz zuvor Kontakt mit einer Firma hatte und annahm, dass der Unbekannte auf Grundlage des zuvor erteilten Auftrags bei ihr erschien, gewährte sie diesem Zutritt zu ihren Wohnräumen. Sofort suchte der Mann das Badezimmer auf und täuschte Arbeiten an der dortigen Heizung vor. Um angeblich weiteres Werkzeug zu holen, verließ er bereits kurze Zeit später wieder das Wohnhaus. Als der Mann allerdings nicht wieder zurückkehrte, wurde die 67-Jährige misstrauisch. Schließlich stellte sie einen aufgebrochenen Schrank sowie das Fehlen mehrerer Schmuckstücke fest. Offenbar handelte es sich bei dem Mann nicht um einen entsandten Handwerker, sondern um einen dreisten Trickdieb. Die Höhe des Stehlgutschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Bislang ist lediglich bekannt, dass der Tatverdächtige einen Mund-und Nasenschutz sowie eine Baseballmütze getragen hat.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Trickdieb geben können sowie weitere Betroffene, bei denen der "Handwerker" ebenfalls um Einlass bat, sich unter der Tel.: 0621 777690 zu melden.