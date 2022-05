Mannheim. Ein 63-jähriger Taxifahrer ist am Montagmorgen in der Mannheimer Gartenstadt mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der Taxifahrer den Sylter Weg entgegengesetzt der Einbahnstraße und kollidierte an der Einmündung zur Waldstraße mit dem 32-jährigen Fahrradfahrer, der in den Sylter Weg abbiegen wollte. Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen am Bein. Ein Rettungswagen fuhr in eine Klinik.

