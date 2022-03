Das Fanprojekt im Sportkreis Mannheim hatte Bernd-M. Beyer, Autor zahlreicher Publikationen über Fußball, eingeladen in der Waldhofer Paulus-/Jugendkirche über Walther Bensemann zu sprechen.

Wer war dieser Bensemann? Geboren wurde er am 13. Januar 1873 in Berlin, er stammte aus einer jüdischen Familie. Vermutlich im Alter von zehn Jahren kam Walther auf eine Privatschule in Montreux.

...