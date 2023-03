Schwerer Verkehrsunfall in Mannheim-Luzenberg

Mannheim. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Mannheim-Luzenberg am Mittwochabend sind zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, kollidierten eine 30-jährige Opel-Fahrerin mit einem 74 Jahre alten VW-Fahrer gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung der Sandhofer Straße und der Diffenestraße. Beide blieben unverletzt. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und weisen einen Schaden von insgesamt mindestens 20.000 Euro auf.

Der Unfallhergang ist bislang unklar, da beide angaben, bei Grün über die Kreuzung gefahren zu sein. Daher sucht die Polizei nun Zeugen und bittet, Angaben zum Unfall unter der Telefonnummer 0621/33010 abzugeben.