Martin Sättele war als designierter Nachfolger von Hans Jürgen Pohl schon seit geraumer Zeit in das neue Amt als Vorsitzender des Clubs der Ehrenmitglieder und Goldnadelträger (CEG) im SV Waldhof hin- und eingeführt worden (wir berichteten). Nun wurde auf der Jahreshauptversammlung die Stabübergabe auch formal bestätigt.

In einer bewegenden Rede hatte Pohl seine 25-jährige Tätigkeit als CEG-Vorsitzender Revue passieren lassen. Klar wurde, welche Bedeutung diesem Gremium durch die Führung Pohls entwachsen ist. „Der CEG ist das Gewissen des Vereins und drückt sich in der kritischen Betrachtung der Vereinsführung der letzten 25 Jahre aus“, legte Pohl eines der beiden Grundsätze des CEG dar. Und führte weiter aus: „Der CEG steht dem Verein jederzeit in Rat und Tat zur Seite.“ Über die Jahre seiner Mitglied- und Vorstandschaft hatte Pohl den CEG geprägt, entwickelt und ihm eine gewichtige Bedeutung zugeführt. Zurecht wurde der 74-Jährige im Verlauf der Versammlung auch einstimmig zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Pohl zeigte sich gerührt: „Das ist ein schönes Beispiel der Wertschätzung. Sehr gerne stehe ich auch weiterhin beratend zur Verfügung.“

Martin Sättele stellte dann sich und seine Aufgaben vor. Diese begründete er auf den drei Säulen Tradition, Innovation und Vision. „Die CEG-Familie und das „Wir“ stehen im Vordergrund. Ihr seid das Herz und die Grundlage von unser aller Interesse. Das ist mir eine Ehre, hier vorzustehen, um die Tradition fortzuführen“, bekannte er. In seinen Adern fließt schließlich Waldhof-Buben-Blut, denn Sätteles Vater stand 1940 in der SVW-Mannschaft, die im Spiel um Platz drei der Deutschen Meisterschaft stand und den Begriff der Waldhof-Buben erstmals prägte. wy

