Prinzessin besucht die Retter

Sie hätte vielleicht nicht ihr blaues Kleid tragen sollen: Kaum war Prinzessin Lucia I. vom Carneval Club Waldhof (CCW) auf der Rettungswache des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) in Käfertal eingetroffen, kam ein Alarm. Eine Rettungswagenbesatzung musste mit Blaulicht zu einem Einsatz und verpasst daher den Dank der Lieblichkeit. Diese war mit CCW-Präsident Rolf Remmele zum ASB gekommen, weil die Waldhöfer Fasnachter und die Hilfsorganisation schon lange eine enge Kooperation verbindet, die wegen Corona aber zwei Jahre unterbrochen war. Dieses Jahr gibt es sie nun wieder, am 12. Februar ab 14.11 Uhr im Franziskussaal. Die Prinzessin wollte dem ASB aber nicht nur für die gute Zusammenarbeit dabei, sondern den Mitarbeitern des Rettungsdienstes auch insgesamt für ihren großen Einsatz generell und während der Pandemie danken. Ihren Orden übergab sie stellvertretend an den ASB-Geschäftsführer Joachim Schmid und an den SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei, der auch stellvertretender Vorsitzender des ASB ist. Und sie informierte sich über die Ausstattung der Rettungswagen und der Rettungswache – wenn auch unterbrochen durch die Signalfahrt einer Besatzung. pwr

