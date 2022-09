Kollision zwischen Pkw und Fahrrad in Mannheim-Gartenstadt

Mannheim. Eine 56-jährige Radfahrerin ist bei einer Kollision mit einem Pkw am Freitagabend in Mannheim-Gartenstadt leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin gegen 19 Uhr die Waldpforte aus Richtung Waldstraße kommend. Am Kreuzungsbereich Waldpforte / Am Herrschaftswald übersah die Renault-Fahrerin, vermutlich in Folge von Unachtsamkeit, die Radfahrerin, welche zeitgleich aus der Straße Am Herrschaftswald in Richtung der Waldpforte fuhr. Anschließend stürzte die 56-Jährige und verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden am Fahrrad ist bisher noch unbekannt.

