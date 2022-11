Hintersinniges im Spiegelschlöss’l

Auf dem Schild stand: „Do is räsawiad“ – ein Hinweis, den jeder Mannheimer sofort versteht. Zu gut Deutsch: Im Spiegelschlöss’l auf dem Luzenberg gab es keinen Sitz- oder Stehplatz mehr. Alles war ausverkauft, als Dichter Martin Willig auf Sänger Bernd Graßmann traf. Da wurde viel „skurriles, sarkastisches, hintersinniges und ironisches“ geboten. Mit ihrem „Best-of“-Programm trafen sie voll den Geschmack des Publikums.

Zwischenzeitlich war es Mucksmäuschen still, wenn eines der Gedichte vorgetragen wurde. Und ganz anders war es bei den Mundartliedern des Gartenstädters Bernd Graßmann. Da wurde mitgesungen, zumindest aber mitgesummt. Die Stimmung in der ehemaligen Kantine der Spiegelfabrik im fast schon historisch anmutenden Lokal hätte kaum besser sein können. Jedenfalls gab es für die beiden Künstler immer wieder Szenenapplaus und am Ende gingen die Zuhörer mehr als zufrieden nach Hause.

Heinz Erhardt und Rebensaft

Schon der Einstieg gelang hintersinnig mit einem Gedicht „eines deutschen Mediziners“, wie es Willig formulierte, nämlich mit Heinz Erhardt in Anspielung auf die Corona-Pandemie: „Weil wir doch am Leben kleben, muss man abends einen heben. So ein Virus ist geschockt, wenn man ihn mit Whiskey blockt. Auch gegorner Rebensaft einen gesunden Körper schafft. Auch das Bier, in großen Mengen wird den Virus arg versengen. Wodka, Rum und Aquavit halten Herz und Lunge fit. Calvados und auch der Grappa helfen Mutti und dem Papa. Ich will hier nicht für Trunksucht werben, doch nüchtern will ich auch nicht sterben.“ Das passte in die Umgebung.

Graßmann schaffte dazu musikalisch die Verbindung zur „New York Times“ indem er sang „Bin schdolz“, aus dem die Liebe zum Dialekt nur so überschäumte und „aint no sunshine“. Gedichte wie „Was ich befürchtet habe“, „Verkannt“ oder „Traumfrau“ bestimmten den Zyklus, der da „Gemischt“ überschrieben war. „Im Mittelkreis“ zeugt von der Verbindung Willig zum SV Waldhof – schließlich ist er dort Fan-Beauftragter. Dass im Mittelkreis kein Edelweiß blüht, war da nur einmal mehr ein gekonnter Schlussvers.

Makabres trifft auf Humor

„Von allem etwas“ war der zweite Zyklus umschrieben. „Mädchen auf der Schaukel“, „Reinkarnation“ oder „Der Ferd“ brachten hintersinnige Gedanken zum Vorschein. „Blumme“ oder „Baggasee“ steuerte dazu gesanglich Graßmann bei.

Moderator Gerhard Martin trug Makabres von Heinz Erhardt bei, ehe er das Publikum in die Pause entließ: „Das Meer reicht bis zum Strande und dann verläuft’s im Sande ganz plötzlich und abrupt. In ihm gibts viele Fische, die essen wir bei Tische gekocht und abgeschuppt. Doch wozu gibts die Gräten? Sie wären nicht von Nöten und mindern den Genuss. Denn bleibt mal eine stecken, so kann man leicht verrecken, viel eher als man muss. „Nachdenkliches“ und „Humor“ boten der dritte und vierte Zyklus der Gedichte. Graßmann sang dazu „Jeda dag“ „Gut druff“, „Flieg“ und „Waldpark“. Mit „Knocking on heavens door und „du un isch“ wurde der Abend gesanglich abgerundet, über den Martin Willig anmerkte: „Hier im Spiegelschlöss’l trete ich gerne auf“.