Ermittlungen nach Hakenkreuz-Schmierereien an der Waldschule in Mannheim-Gartenstadt

Mannheim. Die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nach Schmierereien an einer Toilettentür der Waldschule in der Gartenstadt. Am Montagnachmittag entdeckte ein Mitarbeiter der Realschule in der Walkürenstraße ein mit Filzstift gemaltes Hakenkreuz und einen Schriftzug, der, so die Polizei, auf ein „schädigendes Ereignis hindeutete“. Fachleute der Polizei begutachteten die Schmierereien und gaben Entwarnung: Weder für die Schülerinnen und Schüler noch für die Lehrkräfte bestehe eine konkrete Gefahr. Bereits am Morgen des 11. Februar 2020 hatte Schulpersonal die Polizei über ähnliche Farbschmierereien an einem Schornstein der Schule informiert. Ob ein Zusammenhang besteht, muss noch ermittelt werden. Kriminalpolizei und Schulleitung stehen derzeit in engem Austausch.

