Ein Denkmal für die „Spiegel“

Eine Begehung vor Ort soll der nächste Schritt sein – aber sicher ist noch nichts. Der Kulturausschuss des Gemeinderats hat sich mit dem Antrag der SPD befasst, der auf der Grünfläche neben der Gaststätte „Spiegelschlössl“ die Errichtung eines industriepolitischen Denkmals vorsieht. Ulrich Nieß, der Direktor vom Marchivum, äußerte sich in der Sitzung aber skeptisch über die Idee.

Dagegen hatte SPD-Stadtrat und Landtagsabgeordneter Stefan Fulst-Blei „zeitnah“ eine Lösung gefordert. Er begründete seinen Vorstoß damit, dass mit dem Ende der Produktion auf dem Gelände von St. Gobain dieser Ort als „Ausgangspunkt der industriellen Entwicklung der Stadt“ und „Geburtsort der Industriestadt Mannheim“ gewürdigt werden solle. „Hier liegt die älteste Wurzel“, verwies er auf die 1853 gegründete Spiegelfabrik. „Es ist ein großes Thema für die Menschen in dem Quartier“, und die sollten bei der Gestaltung des Denkmals einbezogen und bei der Gelegenheit auch eine Freifläche für Freizeitmöglichkeiten geschaffen werden, regte Fulst-Blei an.

Andere Fabriken sind älter

Zur Art der Gestaltung des Denkmals könne man einen künstlerischen Ideenwettbewerb ausschreiben, meinte der SPD-Politiker. Der CDU-Stadtrat Alfried Wieczorek regte an, den Denkmalbeirat mit dem Thema zu befassen. „Da könnten weitere Impulse kommen“, meinte er.

„Ich tue mir schwer mit einem Denkmal“, bekannte dagegen Ulrich Nieß. Zwar sei die Industrialisierung ein zentrales Thema der Stadtgeschichte und daher „zu begrüßen, wenn wir uns auf diese Wurzel besinnen“, so Nieß: „Doch die Frage ist: Wo liegen die Wurzeln“, verwies er darauf, dass es ältere Industrieansiedlungen als die Spiegelfabrik gibt. Dazu zählten etwa die bereits im 18. Jahrhundert in der heutigen Schwetzingerstadt betriebene Krappmühle zur Herstellung von Farbstoff oder die 1823 im heutigen Wohlgelegen entstandene Chemiefabrik Giulini.

„Das Besondere am Luzenberg besteht darin, dass hier ein Unternehmen aus Frankreich in großem Stil Arbeiter mitbringt und eine große Siedlung für sie baut“, erklärte der Chef vom Marchivum. Diese Siedlung („Spiegelsiedlung“) habe als Geburtsort von Seppl Herberger, dem Fußball-Bundestrainer und Weltmeisterschafts-Gewinner von 1954, auch eine „besondere Wertigkeit“. Die Reste dieser Arbeiterwohnsiedlung, eine der ältesten Einrichtungen dieser Art, stehen unter Denkmalschutz, und an Herberger erinnert eine Gedenktafel. Von der Firma und ihrer Glasproduktion selbst werde aber wohl nichts zurückbleiben. „Wir haben da kein dreidimensionales Objekt, das wir im öffentlichen Raum zeigen können“, bedauerte Nieß. Der Kulturausschuss will jetzt den Ortstermin abwarten und dann erneut beraten.