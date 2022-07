Mannheim. Zum Thema Energie und Gasversorgung lädt die SPD Gartenstadt zu einem Diskussionsabend ein: Was bedeutet „Stufe 2 des Notfallplans Gas“? Welche Alternativen gibt es zur Gasversorgung? Und wie kann eine Beschaffungsstrategie aussehen? Die Fragen stehen am Dienstag, 19. Juli, um 19 Uhr im Bürgergarten, Ecke Waldpforte und Kirchwaldstraße, auf dem Plan. Der ehemalige Bürgermeister und Bundestagsabgeordnete Lothar Mark spricht zum Thema „Energieversorgung in unsicheren Zeiten“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Folgen des Ukraine-Kriegs Brüssel plant Schritte für Gas-Lieferstopp Mehr erfahren