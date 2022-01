CCW sagt jetzt doch ab

Nun hat der letzte Mannheimer Kernevalsverein, der bisher noch an seiner Kampagne festhielt, doch abgesagt. „Nach langem Zögern und Hoffen auf Besserung“ müsse man „der herrschenden Pandemie Tribut zollen und somit die Kampagne 2022 schweren Herzens, absagen“, teilte jetzt Stefan Höß, Vorsitzender des Carnevals Clubs Waldhof (CCW), mit. Im November noch hatte der über 600 Mitglieder zählende Verein „eine tolle Prinzessin für den Waldhof inthronisiert“ und die Mitglieder seien „hoffnungsvoll in die Kampagne gestartet“, so Höß: „Leider wurden wir im Laufe des Winters immer wieder durch die Pandemie eingebremst. Dennoch haben alle Gruppen und Teams fleißig weitertrainiert und mit uns gehofft!“, erklärte der Vorsitzende. Doch nun müssten alle Veranstaltungen abgesagt werden, bedauerte Höß, und „die schon reichlich gekauften Karten“ könnten wieder umgetauscht werden.

Als sich Ende November die Vereine, die abwechselnd die Stadtprinzessin stellen, auf eine Absage der Kampagne verständigten, kritisierte Höß das als „noch zu früh“. Er habe zwar die Weihnachtsfeier storniert und verteile die Geschenke so an die Aktiven, „aber unsere Planung für die Kampagne steht, wir ziehen das durch – mit 2Gplus-Regel“, so Höß seinerzeit. Aus seiner Sicht stünde nur der Kindermaskenball „auf der Kippe“, schließlich fänden ja auch weiterhin Kulturveranstaltungen statt: „Man kann doch nicht jetzt schon für Ende Januar/Anfang Februar wieder das gesamte Gemeinschaftsleben einstellen.“ Dagegen hatten einige Mannheimer Karnevalsvereins bereits im Oktober erklärt, auf Vorbereitungen für eine Kampagne zu verzichten, da sie ihr wegen der Corona-Pandemie keine Chance gaben. pwr