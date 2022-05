Autofahrer begeht Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag in der Mannheimer Gartenstadt beim Abbiegen ein geparktes Auto gestreift und Fahrerflucht begangen. Der Fahrer wollte vom Oppauer Kreuzweg in den Eulenweg einbiegen, teilte die Polizei mit. Am beschädigten Auto entstand ein Sachschaden von fast 3.000 Euro.

Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise von Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Auto geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0621/777690 bei der Polizei zu melden.