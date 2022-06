Aktionen zum Jubiläum

Das Mannheimer Traditionsunternehmen Bopp & Reuther blickt in diesem Jahr auf 150 Jahre Firmengeschichte zurück, welches die Unternehmensleitung gemeinsam mit den Mitarbeitern in mehreren Aktionen feierlich begeht. 1872 gründete der damals 26-jährige Carl Reuther gemeinsam mit Carl Bopp die Fa. Bopp & Reuther oHG, Maschinenfabrik, Eisen- und Messinggießerei zur Herstellung von Armaturen für Wasser, Gas und Dampf. Aktuell beschäftigt Bopp & Reuther auf dem Waldhof rund 250 Mitarbeiter. Seit 2015 gehört Bopp & Reuther zum britischen IMI-Konzern.

150 000 Schritte für 150 Jahre

Das Jubiläumsjahr wird in mehreren Schritten gefeiert: So haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Frühjahr einen Kuchentag veranstaltet, bei dem 30 Kuchen gebacken wurden, die in einer verlängerten Mittagspause in einer Mitarbeiteraktion verköstigt wurden. Jeder Mitarbeiter hatte hierbei die Möglichkeit eine Spende für einen guten Zweck zu geben, so kamen über 1100 Euro zusammen, die seitens der Geschäftsleitung auf 2000 Euro aufgestockt wurden und der Ukraine-Hilfe zugeführt wurden.

Im zweiten Quartal haben sich zahlreiche Mitarbeiter von Bopp & Reuther zu einem Wandertag im Käfertaler Wald versammelt, um das selbst gesteckte Ziel „150 000 Schritte für 150 Jahre“ zu bewältigen: Die Route ging vom Karlstern aus über die Kneipp-Anlage, vorbei am Wasserwerk an die hessische Landesgrenze über das Rotwildgehege und den Weiher zurück zum Karlstern. Am Ziel nach insgesamt 168 500 gesammelten Schritten wurde gemeinsam der Arbeitstag bei Speis’ und Trank beendet, berichtet Mitarbeiter Peter Bartsch, der das Event organisiert hatte.

Familientag im September

Nun laufen die Vorbereitungen für den großen Familientag, der im September auf dem Werksgelände veranstaltet wird. Hier werden die Mitarbeiter von Bopp & Reuther die Möglichkeit haben, Ihren Familien zu zeigen, wo Papa oder Mama Tag für Tag arbeiten. Viele Events werden hierfür gerade auf dem Werksgelände vorbereitet. Der Familientag wird mit einem feierlichen Festakt eröffnet und wird mit einer großen Party enden. Das Jubiläumsjahr wird dann mit einer großen Weihnachtsparty schließen und die Bopp & Reuther-Familie in das 151. Jahr starten. schi