37-Jähriger nach Diebstählen in Gartenlauben festgenommen

Mannheim. Ein 37-Jähriger ist in mehrere Gartenlauben in Mannheim-Waldhof eingebrochen und hat dort Wertgegenstände gestohlen, bis der er verhaftet wurde. Wie die Polizei mitteilt, stahl der Mann am Donnerstagnachmittag aus mehreren Gartenlauben in der Atzelhofstraße. Als ein Anwohner bemerkte, wie der Täter sich an den Bauten zu schaffen machte, alarmierte er die anderen Betroffenen. Gemeinsam gelang es ihnen, den Mann zu stellen. Die herbeigerufene Polizei nahm den 37-Jährigen fest und gab das Diebesgut an die Eigentümer zurück. Der 37-Jährige musste mit aufs Revier, wo sich herausstellte, dass er bereits zuvor wegen Eigentumsdelikten angezeigt worden war. Am Folgetag wurde laut Polizei ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim gegen den Tatverdächtigen erlassen und im Rahmen der haftrichterlichen Vorführung in Vollzug gesetzt. Der 37-Jährige kam noch am Freitagmittag in eine Justizvollzugsanstalt.

