19-Jähriger ohne Führerschein auf geklautem Roller unterwegs

Mannheim. Ein 19-Jähriger ist am Freitagnachmittag ohne Führerschein auf einem gestohlenem Roller in Mannheim-Waldhof unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, konnte der junge Fahrer bei einer Verkehrskontrolle weder eine gültige Fahrerlaubnis noch Fahrzeugpapiere vorweisen. Der 19-Jährige gab an, den Roller erst kürzlich erworben zu haben. Dieser war aber als gestohlen gemeldet gewesen. Zudem bestand der Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Hehlerei gegen den 19-Jährigen.