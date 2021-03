Einige Bewohner der Gartenstadt sind gefrustet: Die SPD-Gemeinderatsfraktion hatte in einem Antrag zum Gemeinderat mobile Geschwindigkeitsmessungen in der Baldurstraße gefordert, wegen Anwohnerbeschwerden über kontinuierliche Geschwindigkeitsüberschreitungen. Weil die Baldurstraße zudem eine Ausweichstrecke zur Waldstraße zu sein scheine, solle die Verwaltung außerdem prüfen, ob eine Einbahnstraßenregelung auf dem Teilstück zwischen Kasseler Straße und Langer Schlag sinnvoll sein könnte. Nun fordern die Anwohner der Wotanstraße ebenfalls Maßnahmen von der Gemeinde.

Viel los zu Stoßzeiten

Gerade in den Stoßzeiten zwischen 5 und 9 Uhr sowie 16 und 18 Uhr schießen die Autos nur so durch die Wotanstraße. Dabei ist die Straße wie die Baldurstraße durchgehend auf Tempo 30 begrenzt. „Daran hält sich nur eine sehr geringe Anzahl der Autofahrer“, bemängelt Martina Kandlbinder. Der Rest gebe Gas. Das Problem: Um dem Stau auf der Waldstraße zu entgehen, nutzen Pendler sowie Kunden der Post und Besucher des Wochenmarkts am Freitag auf dem Freyaplatz die Wotanstraße als Ausweichstrecke. „Verstärkt rasen die Autofahrer hier durch die breite Wotanstraße, auch ohne rechts vor links zu beachten“, klagt Kandlbinder.

Die Straße durch die Gartenstadt ist hier besonders übersichtlich. Gerade von der Kasseler Straße links in die Wotanstraße Richtung Freyaplatz sieht man über 300 Meter weit. Die Autofahrer würden bemerken, ob Gegenverkehr kommt, und gäben dann noch einmal richtig Gas. Das haben Kirsten und Markus Handloser schon oft beobachtet. Was viele nicht wissen: Hier wohnen viele Familien mit Kindern. „Das ist ein Schulweg“, sagt Kandlbinder. „Die Wotanstraße benutzen Kinder, um über den Freyaplatz zur Alfred-Delp-Schule in der in Waldpforte zu laufen.“ Und das genau zu den Stoßzeiten am Morgen. Straße und Gehwege sind zwar gut einsehbar, aber wenn Wohnmobile oder Kleintransporter an den Kreuzungen parken, überhaupt nicht. Kandlbinder fürchtet die Gefahr für die Kinder. „Jetzt muss etwas passieren“, fordert sie. Auch Silke Kias richtet ihren Blick vor allem auf die Kreuzungsbereiche: „Das ist eine Katastrophe. Keiner beachtet hier rechts vor links“, klagt Kias. Es brauche Straßenverengungen, fordern Roland und Brigitte Moser, Blumenkästen auf der Straße beispielsweise – „irgendetwas, das der Raserei ein Ende setzt“.

Weiße Haltelinien

„Doch das ist ebenso wenig möglich wie Schwellen auf der Straße“, erklärt der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei. Zu überlegen seien eventuell Baumscheiben. SPD-Bezirksbeirat Stefan Höß erklärte: Man könne den Antrag zur Baldurstraße zwar nachträglich nicht auf die Wotanstraße erweitern. „Aber wenn der Antrag erst mal auf der Tagesordnung ist, kriegen wir auch die Wotanstraße mit rein“, meinte er. Höß schlug den Anwohner vor, mit der Stadt die Zeiten für den Blitzer gut abzusprechen, wann die Stoßzeiten sind, „da müsste der Blitzer aufgestellt werden.“ Er versprach außerdem, sich im Bezirksbeirat dafür einzusetzen, dass im Bereich der Kreuzungen weiße Haltelinien eingezeichnet werden.