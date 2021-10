Auf der Schwarz-Weiß-Fotografie im Monat Februar ragt der Wasserturm auf dem Luzenberg in einer ungewohnt kahlen Umgebung hervor: 1907 wurde mit dem Bau der Turms begonnen, das Schulhaus, das sich heute links und rechts daneben befindet, gab es damals noch nicht: „Das wurde erst in den Jahren 1912 bis 1914 angebaut“, erklärt Klaus Schillinger (kl. Bild). Der Hobby-Historiker gibt in seinem

...