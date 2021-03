Am 5. März findet traditionell der Weltgebetstag der Frauen statt, in diesem Jahr corona-bedingt leider nicht als Präsenzveranstaltung. Doch die Gemeinden haben Vielfältiges vorbereitet.

So lädt etwa ein ökumenischer Impuls in der katholischen Kirche St. Peter und Paul vom 2. bis zum 31. März zu mehreren Stationen ein. Themen sind die Situation der Frauen von Vanuatu im Pazifik, die diesmal weltweit die Liturgie gestalten. Organisiert haben die Stationen die Ortsgruppe der Katholischen Frauengemeinschaft „Teresa von Avila“, Frauen der evangelischen Gemeinde Feudenheim, die Liebenzeller Mission und Frauen der katholischen Seelsorgeeinheit Maria Magdalena. Die Kirche ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Am 5. März sind von 16 bis 18 Uhr Ansprechpartner vor Ort.

Tüten „to go“ gepackt

Die Gemeinde der Schlosskirche bietet in Zusammenarbeit mit der Heilsarmee und sanctclara am 5. März von 15 bis 18 Uhr Weltgebetstag „to go“ an: Wer vorbeikommt, erhält ein Überraschungspaket und kann sich in der Schlosskirche bei Musik über Vanuatu informieren. Glockengeläut um 18 Uhr in Käfertal-Nord und um 19 Uhr in Käfertal-Süd stimmt auf den Weltgebetstag ein und lädt zum Gebet. An den Kirchen gibt es Weltgebetstag-Tüten. Die katholische Kirche St. Hildegard lädt von 14.30 bis 18 Uhr zum stillen Gebet ein, außerdem gibt es dort Bilder aus Vanuatu, eine Kollekten-Box sowie eine CD mit Weltgebetstagsliedern. Die evangelische Gemeinde Neckarstadt bietet einen Weltgebetstag „to go“ an: Gefüllte Tüten liegen an der Paul-Gerhardt-Kirche, der Diakoniekirche Luther, der Melanchthonkirche und am Gemeinderaum Zellerstraße 34a. Sie werden auf Wunsch – nach telefonischer Anmeldung unter 0621/28000-145 – auch nach Hause gebracht. Die Friedenskirche in der Schwetzingervorstadt bietet am 5. März um 18 Uhr einen von der evangelisch-methodistischen Gemeinde gestalteten Gottesdienst an (Anmeldung unter christusfriedengemeinde.de oder 0621/28000126). Auf der Vogelstang verteilen die Zwölf-Apostel- und die Vogelstanggemeinde Gebetstagstüten, auf der Schönau teilen die Guter-Hirte- und die Schönau-Gemeinde Gebetstexte aus.

Digitale Teilnahme

In Sandhofen laden die St. Bartholomäus-, die evangelische Dreieinigkeit- und die griechisch-orthodoxe Gemeinde zur digitalen Teilnahme. In der Gartenstadt gestalten Frauen der Gnadenkirche und St. Elisabeth um 18 Uhr den Beitrag aus Mannheim. Interessierte gelangen unter gnadenkirche-ma.de direkt „in“ die Kirche. In Waldhof und Waldhof-Ost verweisen die Frauen von St. Franziskus und von St. Lioba ebenfalls auf Online-Übertragungen und auf Bibel-TV. scho