Versammlung des Spiegelvereins

Zu seiner ersten Bürgerversammlung lädt der Spiegelverein Luzenberg für Mittwoch, 14. Juli, um 18 Uhr, in den Gemeindesaal der Griechisch-Orthodoxen Kirche (Spiegelstraße 4) auf den Luzenberg ein. Gemeinsam mit der Bürgerschaft möchten die Vorstandsmitglieder die zukünftige Entwicklung des Stadtteils Luzenberg besprechen und freuen sich auf Anregungen, Ideen und Wünsche. Der Spiegelverein weist für diese Veranstaltung auf die gängigen Hygienevorschriften und die Maskenpflicht hin und teilt mit, dass die Daten der Teilnehmenden zur Rückverfolgung am Eingang des Saales erfasst werden. Auf der Tagesordnung des Abends stehen die Entwicklung des Spiegelparks, die Anbindung an Luzenberg-Ost, die Entwicklung des Geländes Spiegelfabrik sowie Anregungen, Fragen und Wünsche der teilnehmenden Bürgerschaft. Die Vorstandsmitglieder des Spiegelvereins freuen sich auf eine rege Beteiligung. Zu erreichen ist der Spiegelverein per E-Mail unter kontakt@luzenberg-mannheim.de. baum

