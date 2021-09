Spielplatz wurde aufgewertet

Die Arbeiten verteilten sich auf fast ein Jahr: Bereits im Herbst 2020 sowie in diesen Sommerferien haben Kinder und Jugendliche zusammen mit den Fachleuten Mirko Klein und Kai Seip an der erweiterten Kletteranlage auf dem Abenteuerspielplatz Waldpforte in der Gartenstadt gebaut.

Nachdem am ersten Bauabschnitt zehn Kinder beteiligt waren, hatten diesmal sogar 13 Kinder fleißig mit angepackt. Nach der offiziellen Abnahme können die Kinder nun nach Herzenslust ihr neues Klettergerüst mit Spielen und Toben in Beschlag nehmen.

22 000 Euro Kosten

Die Kinder nahmen den Spielplatz gleich in Beschlag. © Angelika Engler

Der Leiter es Abenteuerspielplatzes, der zu dem benachbarten Jugendhaus gehört, Manuel D’Auria, dankte allen Beteiligten, vor allem aber den Kindern und Jugendlichen für ihre tatkräftige Mithilfe: „Sie haben somit aktiv daran mitgewirkt, für sich selbst, aber vor allem auch für die nachkommenden Generationen, einen attraktiven Spiel- und Lebensraum zu schaffen.“

Klar, dass nicht nur die aus der Bautruppe bestehenden Kinder sich auf ihrem neuen Spielgerät breitmachten. Die Freude darüber, etwas neuen zum Spielen zu haben, war groß. Gefördert wurde dieses Mitmach-Bauprojekt im Wert von insgesamt 22 000 Euro von der Bülent Ceylan für Kinder Stiftung, der Fred-Joachim-Schoeps- und der Karl-Heinrich-Esser Stiftung. Dazu beigetragen haben auch Ashfield Healthcare GmbH, Sparkasse Rhein-Neckar Nord und BASF Ludwigshafen.

Bildungsstätte seit 1975

Der Abenteuerspielplatz der städtischen Abteilung Jugendförderung ist ein stadtteilorientiertes Freizeitgelände des Jugendhauses Waldpforte. „Er existiert seit 1975 und versteht sich als niederschwelliges Angebot der offenen Jugendarbeit für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Er ist eine außerschulische Bildungsstätte, in der vor allem soziale und naturkundliche Bildung angeboten wird. Sport, Spiel und Geselligkeit stehen dabei im Fokus“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Geöffnet ist der Abenteuerspielplatz in der Regel montags bis freitags, von 14.30 bis 17.30 Uhr. eng