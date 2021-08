Nadel, Urkunde und ein Präsent

Anfang des Jahres hatte sich der Ehren- und Ältestenrat des SV Waldhof dafür eingesetzt, mit der Bronzenen Ehrennadel eine neue Auszeichnung für zehn Jahre Vereinstreue einzuführen. Nun war es soweit, nachdem die Ehrung mehrmals aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden war. Erstmals sollte im „Spiegelschlöss’l“ auf dem Luzenberg die Verleihung der Bronzenen Ehrennadel erfolgen.

Beim Eintreffen im Garten des Kultlokals herrschte allerdings hektisches Treiben. Nach einem sonnigen Vormittag war extra im Außenbereich eingedeckt worden, ehe ein außerplanmäßiger Regenguss eine kurzfristige Verlegung ins Interieur erforderlich machte. Klaus Markgraf, der Vorsitzende des Ehren- und Ältestenrates des SV Waldhof, leitete dann aber wenig später in die Veranstaltung ein und verdeutlichte, dass das Vereinspräsidium der Einführung einer Bronzenen Ehrennadel für zehnjährige Mitgliedschaft sofort offen gegenüber gestanden hatte.

Namentlich aufgerufen

„Eingeladen sind alle Mitglieder, deren zehnjähriges Jubiläum in den Zeitraum zwischen den 1. Januar 2011 und den 1. Januar 2021 gefallen ist“, erklärte Markgraf. Diesen Zeitraum erfüllten 62 Mitglieder, von denen ein Großteil im „Spiegelschlöss’l“ zugegen war. „Allen anderen Mitgliedern, die 11 bis 24 Jahre ununterbrochene Mitgliedschaft in unserem SV Waldhof haben, die dadurch berechtigt sind, diese Auszeichnung zu erhalten, wird ihre Ehrung in den nächsten Wochen auf dem Postwege zugestellt“, so Markgraf.

Namentlich wurde jeder einzelne aufgerufen und geehrt. „Ich bin sehr stolz und glücklich über die Auszeichnung“, sagte Mitglied Sabine Große. Auch Jürgen Zimmermann brachte die Premierenauflage auf den Punkt: „Ich freue mich sehr, dass der SV Waldhof diese Auszeichnung eingeführt hat. Ich habe die Ehrung mit Freude und Stolz entgegengenommen.“

Klaus Markgraf führte durch die Ehrungen, jedes Mitglied erhielt eine Nadel, eine Urkunde und ein Präsent in Form eines Buches oder eines Jugendtrikots. Auch Horst Seyfferle, Vizepräsident des SV Waldhof, betonte die Wichtigkeit jedes einzelnen Mitglieds zum Verein und lobte deren Bindung zum Klub. Noch lange über die Ehrungszeremonie hinaus saßen die Mitglieder zusammen und unterhielten sich angeregt, untermalt von der Musik, die der Haus-DJ des Spiegelschlöss‘ls Silvio über die Boxen jagte.