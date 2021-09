Musik stärkt Selbstvertrauen

Durch die Räume hallen die Klänge eines von Kinderhänden zum Scheppern gebrachten Schlagzeugs, begleitet von verhaltenen Keyboard-Tönen. „Die Kids sagen, ich habe einen Lieblingssong oder auch einige Lieder mitgebracht, die wir dann einstudieren“, erklärt Dirigent und Musiklehrer Stefan Zeitner. „Das ist eine musikalische Schnupperwerkstatt“, ergänzt der 54-Jährige.

Im Jugendhaus Soul Men Club auf dem Waldhof geht während der Ferien wieder ein vierwöchiger Workshop über die Bühne, in dem Kinder und Jugendliche kostenlos verschiedene Instrumente erlernen können – etwa Gitarre, Bass, Keyboard und Schlagzeug, aber auch exotischere Klangerzeuger wie die Kistentrommel Cajon und Bongos.

Seit 16 Jahren leitet Dozent Stefan Zeitner den Workshop, mit seiner Begeisterung für Musik inspirierte er bereits etliche Generationen. Neben dem sommerlichen Workshop organisiert er zweimal im Jahr ein Popcamp, bei dem die Heranwachsenden für das gemeinsame Musizieren jeweils ein Wochenende in einer entfernten Herberge verbringen. Zuletzt trug sich das Zeitner’sche Popcamp in der Gemeinde Modautal bei Darmstadt zu. Musikalische Vorkenntnisse sind dabei nicht zwingend erforderlich.

Songs von Billie Eilish

„Fangen wir zusammen an? Eins, zwei, drei“, zählt Zeitner am Klavier seinen an diesem Tag zum Workshop erschienenen vier Schützlingen vor, die sich an Schlagzeug, zwei Klavieren und Keyboard verteilen. Hinter den Becken und Trommeln hämmert Kaan Karali, an den Klavieren sitzen die beiden Schwestern Raghad und Leen Alsaied. Als Inspirationsquelle liegt auf einem Tisch die CD „Bravo Hits 106“ mit Songs von Miley Cyrus, Billie Eilish und Sarah Connor.

Oft sind die Jugendlichen unentschlossen, worauf sie spielen sollen, weshalb sie häufiger das Instrument wechseln, um sich auszuprobieren. „Bekannte Stücke muss man oft umarrangieren“, gewährt Zeitner, der gebürtig aus Wuppertal stammt und in den späten 1990er Jahren als Sozialarbeiter mit einem sozialpädagogischen Rockmobil durch Frankfurt am Main fuhr, Einblick.

Im Jugendhaus dürfen die Kinder während des Workshops eine unbeschwerte Zeit verleben. „Hier können wir laut sein, wir sind total abgelegen. Auf manchen Stadtplänen sind wir gar nicht eingezeichnet“, erläutert Stefan Zeitner, der seit 2000 im Soul Men Club auf dem Waldhof arbeitet und außerdem zweimal in der Woche in der Gretje-Ahlrichs-Schule im Stadtteil Gartenstadt unterrichtet.

Die Kinder tragen viel zum Inhalt des Musikworkshops bei, worauf der Leiter selbst oftmals nicht kommen würde. Auf diese Weise lernt jeder von jedem in einem kreativen Austausch. Hin und wieder spenden Bewohner des Stadtteils dem Jugendhaus gebrauchte Instrumente, was Zeitner mit Freude erfüllt. Denn das Erlernen eines Instruments stärke das Selbstvertrauen und stabilisiere die Persönlichkeit.

„Wenn eine Frau an einer E-Gitarre rockt, ist das ein tolles Vorbild für die Mädchen“, unterstreicht Zeitner, dessen Hauptinstrumente Gitarre und Klavier sind. Bei der jungen Generation angesagte Gitarristinnen sind Nita Strauss von der Alice Cooper Band oder Bassistin Victoria De Angelis von der italienischen Rockband Måneskin, die im Mai den Eurovision Song Contest gewann.

