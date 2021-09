Mit Handschuh und Messer

„Das hab ich noch nie gemacht“, schnaufte der neunjährige Jaden und schüttelte seine Hand. Aber nach einer kurzen Pause bastelte er an seinem „Holzmesser“ mit frischem Mut und angeleitet von Dzevada Christ weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die auf dem Luzenberg wohnende bosnische Künstlerin Dzevada Christ hatte sich angeboten, mit Kindern im Spiegelpark einen kostenfreien Schnitzworkshop durchzuführen. Erfahrung hat Christ unter anderem durch ihre Tätigkeit im „Werteatelier“ in der Stadtteilbibliothek Herzogenried. Das Schwemm- und Bruchholz für die Kunstwerke hat sie persönlich gesammelt.

Ausdauer und Feuereifer

Martin Willig (l.) und „Winni“ Kölmel am Maltisch. © Klaus Schillinger

Ihre Idee wurde beim Spiegelverein Mannheim-Luzenberg gerne aufgegriffen, und somit werkelten an den Nachmittagen nicht nur Kinder aus dem Luzenberg an den von Christ mitgebrachten Holzstücken mit Ausdauer und Feuereifer. Um die kleinen Hände zu schützen, gab es Handschuhe und passende Schnitzmesser.

Dzevada Christ freute sich: „Am Samstag war der Andrang noch überschaubar, aber am Sonntag wurde es ein wenig eng in der Schnitzwerkstatt. Winfried (Winni) Kölmel vom Spiegelverein hatte Marmorsteine und Farben besorgt und leitete an einem Tisch gleich daneben einen Malkurs.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die achtjährige Nisa bemalte ihren Stein mit einem Gesicht und möchte ihn ihrem Bruder schenken. Auch ein Stein mit SVW-Raute war zu finden. Viele Kinder wechselten zwischen Schnitz- und Malstation hin und her. Allen machte es riesigen Spaß, auch den Helfern vom Spiegelverein Nihal Seref, „Winni“ Kölmel und Martin Willig. schi