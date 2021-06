Mehrheit der Bürger für den Erhalt des Waldes

Mehr als 70 Bürger, Stadträte und Vertreter der Verwaltung nahmen teil an der digitalen Bürgerinformationsveranstaltung zur Entwicklung Spiegelfabrik. Baubürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) hob dabei die Bedeutung des Fabrikgeländes in der traditionell von Industrie geprägten Stadt hervor und erinnerte zugleich an die Geschichte der Spiegelfabrik, die nach mehr als 160 Jahren von der Firma Saint-Gobain aufgegeben wurde.

AdUnit urban-intext1

Bei der Entwicklung des bisher nicht begehbaren Geländes gehe es vor allem darum, die seit langem gewünschte Verbindung zwischen Luzenberg und Waldhof-West herzustellen. Die Stadt sei zwar nicht Eigentümerin des Areals, sondern Saint-Gobain, aber inzwischen habe man alle Instrumente in der Hand, um das fast 40 Hektar große Gelände planerisch zu gestalten. Diese Veranstaltung sei „der Auftakt des Prozesses“, sagte Eisenhauer.

Teilnehmer an der Online-Bürgerinformation der Stadt zur Entwicklung des Spiegelfabrik-Geländes. © Sylvia Osthues

Stadtplaner Hanno Ehrbeck erläuterte, worum es geht und was bisher geschah: Auf dem Gelände gibt es noch Reste der Werkssiedlung sowie im Norden und Osten Freiflächen, die derzeit brach liegen. 2001 habe es schon mal einen Anlauf gegeben, diese Flächen zu entwickeln, so Ehrbeck. Die Umsetzung der Planung sei allerdings aus unterschiedlichen Gründen gescheitert. „So können wir nun möglichst ganzheitlich über die Fläche nachdenken“, sagte Ehrbeck.

Flächen umrissen

Alexander Kuhn von MVV Regioplan GmbH schilderte, was vorab untersucht wurde: Unter anderen waren dies städtebauliche Mängel und Missstände, die sich im Zustand der Bausubstanz oder in Funktionsschwächen im Gebiet zeigen können. Darauf aufbauend, so sein Kollege Ralf Münch, würden nun Entwicklungsziele und Maßnahmen sowie deren Durchführbarkeit überprüft. Zur Fläche von 39,5 Hektar mit dem Werksgelände von Saint-Gobain (17 Hektar) sowie im Norden Harmonie mit Sportplatz, Goggelrobber, Waldhofschule und Kleingartenanlage gehörten im Südwesten noch zwei Grundstücke und südlich angrenzend zwei (ehemalige Betriebs-) Grundstücke im Privateigentum sowie Teile der Spiegel- und Eisenstraße.

AdUnit urban-intext2

Markus Schröder von Wick + Partner Stuttgart hat in Anlehnung an den Rahmenplan von 2021 erste Planungsideen entwickelt. Bei Szenario 1 liegt der Fokus auf dem Erhalt des Waldes (18 Hektar) mit Wegevernetzung auf den von Gewerbetreibenden genutzten Flächen. Der Spiegelpark bleibt erhalten, Unternehmen werden integriert. „Bei Erhalt der historischen Bausubstanz bieten sich die Gebäude an für Start-ups, Café und Gastro als Versorgung, und um die Identität zu übertragen im zukünftigen Gebiet“, meinte Schröder. Die Verkehrserschließung erfolge über die Sandhofer Straße sowie die Vernetzung über Spiegel- und Eisenstraße als Zugang zum Altrhein. Wichtig sei diese Grünvernetzung bei Walderhalt und Erschließungsstraßen auch als Frischluftschneise, so Schröder.

Bei Szenario 2 wird der Vernetzungsgedanke über einen neuen Stadtpark geschaffen, mit Wegeverbindung durch die Spiegelfabrik, begleitend soll neuer Wohnraums entstehen. Für den Park als neues Element wird auch Waldfläche in Anspruch genommen. Der Spiegelpark bleibt erhalten, und Firmen werden integriert. Die Ost-West-Verknüpfung wird über ein Fuß- und Radwegenetz gestärkt, um den Altrhein zu erreichen. Die Verkehrserschließung erfolgt über die Sandhofer Straße.

AdUnit urban-intext3

Weitere Diskussionen geplant

In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass den Bürgern der Erhalt des Waldes wichtig ist. Anwohner und SV Waldhof-Fans wollen zudem den Sportplatz (Schlammloch) erhalten und eines Bolzplatzes hinter der Waldhofschule (Sandacker) haben. Die Bürger fragten auch nach, ob es bei Szenario 2 auch sozialen Wohnungsbau gibt. Stadtrat Stefan Höß fragte nach weiteren Kitastandorten.

AdUnit urban-intext4

Schröder erwiderte: „Es gibt noch keinen Bebauungsplan, sondern nur erste Planungsvorschläge.“ Doch angesichts des Bedarfs habe die Stadt den Bau von ein bis zwei Kitas vorgegeben. Die Ansiedlung einer Boulderhalle oder eines Einkaufszentrums lehnte aber Schröder ab. Das würde nur für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen sorgen. Auf die Frage, wie es nun weitergehe, erklärte Ehrbeck, er würde gerne in den nächsten Monaten mit den Bürgern, Kindern und Jugendlichen diskutieren, in welche Richtung die Entwicklung führen soll, bevor die Untersuchung startet. Die konkrete Planung beginne dann ab Herbst.