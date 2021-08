Kulturtage starten

„Die Spitzklicker“ treten am 11. September bei den Kulturtagen Waldhof auf. Das 37. Programm der Weinheim Kulttruppe hat Premiere am 2. September in der Alten Druckerei Weinheim. „Seelenfutter querbeet“ soll vor allem eins – zum Lachen bringen. „Es wird Zeit, dass die Menschen auch wieder in Kulturhäuser gehen und sich trauen drinnen einen Kabarettabend zu erleben“, sagt Geschäftsführer und Ensemblemitglied Franz Kain. Bei den Kulturtagen Waldhof soll getestet werden, wie die Resonanz für den Herbst aussehen könnte. Uwe Grundei, Organisator der Kulturtage, ist da optimistisch: „Wir haben schon viele Reservierungen und gehen von einem vollen Haus aus – natürlich mit der unter Corona-Bedingungen möglichen Bestuhlung. Es gilt die 3G-Regel.“

Themen breit gefächert

Die Themen sind wieder breit gefächert: Ungewollte Zwiegespräche im Zug, ein Gruppenabend der anonymen Optimisten, unsinnige Vergaben einer Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar oder biedere Bedienungen im Restaurant. Die Szenen sind aus dem Alltag gegriffen, aber die Spitzklicker schauen auch Politikern aufs Maul. In Form eines Shanty-Medleys unterstreicht die Truppe ihr musikalisches Können. Ab sofort können Tickets bei Uwe Grundei unter der Telefonnummer 0172-6250081 oder im Restaurant Landolin unter 0621/30866100 für 27 Euro oder 45,50 Euro (Dinnerticket mit 3-Gang-Menue vor der Veranstaltung) bestellt werden. Voraussichtlich ab Anfang September können die Karten dann vor Ort abgeholt werden. aph