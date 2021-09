Kultur im Spiegelpark

Eine weitere Aktion, mit Beteiligung des „Spiegelverein Mannheim-Luzenberg e.V., startet am Samstag, 11. September und am Sonntag, 12. September, jeweils ab 16 Uhr. Zwischen der Werksmauer der „Spiegelfabrik“ und den steinernen Überresten der ehemaligen Spiegelkirche im Spiegelpark findet das Literarische Picknick statt. Am Samstag findet eine Krimilesung der Autorin Patricia Prudenzi statt. Die Autorin wohnt in der Neckarstadt und schreibt oft Krimis, die in ihrer Heimatstadt spielen. Am Sonntag tragen dann Dzevada Christ und Martin Willig Gedichte und Texte vor. Musikalisch wird die Veranstaltung von Akin Demircioglu an der Gitarre begleitet. Spontane Vorträge aus dem Publikum werden gerne gesehen. Sitzgelegenheiten und Verpflegung bitte selbst mitbringen. schi

