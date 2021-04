Die SPD-Gemeinderatsfraktion reagierte mit Freude auf die städtischen Pläne, neue Kinderbetreuungsplätze für Waldhof, Luzenberg und Gartenstadt einzurichten (wir berichteten). Der Vorschlag der Verwaltung zum geplanten Ausbau der Kinderbetreuung vor Ort, der im Jugendhilfeausschuss einstimmig beschlossen wurde, umfasst insgesamt elf Standorte und soll für die Zukunft den Bedarf an Krippen- und Betreuungsplätzen im Stadtbezirk fast komplett decken. Auch die Ausweitung der Kindertagespflege ist für den gesamten Stadtbezirk vorgesehen.

AdUnit urban-intext1

Stefan Höß, kinder- und jugendpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, ist zufrieden über die Entwicklung auf dem Waldhof: Der Ausbau der Betreuungsplätze dort sei zwingend erforderlich. „Krippe und Kindergarten sind wichtige frühkindliche Bildungseinrichtungen und auch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss es für jedes Kind einen Betreuungsplatz geben.“ Dafür seien in der Gartenstadt sieben Krippen- und sechs Kindergartengruppen vorgesehen, auf dem Luzenberg sei mindestens eine Kindertagesstätte im Zuge der Entwicklung des Saint-Gobain-Areals geplant.

Für den Waldhof erfolge der Ausbau an drei Standorten sowie einem zusätzlichen in Käfertal. „Auch der zusätzliche Bedarf der Kindertagespflege wird berücksichtigt. In allen Stadtteilen wird die Kindertagespflege erweitert. Dazu entstehen 30 Prozent mehr Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren.“ Es sei wichtig, mit dem Ausbau schnell zu beginnen, damit die Betreuungsplätze den Familien und ihren Kindern schnellmöglich zur Verfügung stehen. Durch steigende Geburtenzahlen, Neubebauungen, Nachverdichtungen und die Bebauung der Konversionsflächen, würden schneller mehr Plätze benötigt als bislang prognostiziert. scho