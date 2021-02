So ganz ohne Ahoi wollte die SPD Gartenstadt die Gartenstädter auch in Corona-Zeiten nicht lassen: Gemeinsam mit Stefan Fulst-Blei war daher Andrea Jessen, die Vorsitzende der SPD Gartenstadt, ganz corona-konform zu Hausbesuchen unterwegs. Verteilt wurden dabei Fasnachtstüten mit Konfetti, Gutsel und Luftschlangen: „Auch wenn die Närrinnen und Narren in diesem Jahr auf ein Zusammenkommen verzichten müssen, sollen sie doch ein bisschen Fasnacht nach Hause bekommen“, so die Ortsvorsitzende. „Schön zu sehen, wie mit einer kleinen Aktion den Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert werden kann“, ergänzt Fulst-Blei. red/scho