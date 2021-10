Besonderer Gast im Norden

Nachdem die Pandemie die Musiker und Fans der Joyful Voices Das Rote Mikrofon lange geduldig hat warten lassen, ist es endlich soweit. Am Samstag, 30. Oktober, 19 Uhr, findet in der St. Franziskus-Kirche auf dem Waldhof endlich das für Mai 2020 geplante Gemeinschaftskonzert mit einem ganz besonderen Gast statt – Kathy Kelly.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit diesem Konzert werden die irisch-amerikanische Sängerin und der Mannheimer Chor samt Band nicht nur musikalische Grenzen überwinden. Viele der bekannten Arrangements des Chores wurden für die Solokünstlerin angepasst, sodass sich die Zuhörer auf neue, einmalige Eindrücke freuen dürfen. Mit dem Konzert befreit sich der Chor auch aus den Fängen der Corona-Lethargie. Denn lange waren Chorproben nur digital möglich, berichteten der zweite Vorsitzende Christian Gervers. „Der musikalische Neueinstieg war schon schwer und man fragte sich, wie klinge ich?“, lacht Gervers. Insbesondere die Suche nach geeigneten Probeorten gestaltete sich schwierig.

Der Tenor-Sänger Volker Jurkat erzählt: „Als ein Proben in unserer Kirche nicht mehr möglich war, sind wir auf das Spinelli-Gelände ausgewichen. Zuerst haben wir in der U-Halle geprobt. Da war es aber längerfristig ein bissel kalt. Danach durften wir in die Sporthalle und seit circa zwei Monaten dann endlich wieder in die Erlöserkirche.“ Dennoch war, laut Chorleiter Andreas Luca Beraldo, die Probearbeit gut. Er habe viel aus dem Chor herausgekitzelt und insbesondere die letzten Wochen zur Vorbereitung des Konzertes optimal genutzt. Seit neustem findet man auch besondere Pop-Titel und ausgewählte A cappella-Titel in dem Repertoire.

Auch das nächste Großprojekt des Chores befindet sich in den Startlöchern: Er möchte die Bundesgartenschau 2023 musikalisch repräsentieren und der Stadt Mannheim eine „besondere Note“ verleihen. Für das Konzert am 30. Oktober gilt die 3G-Regel mit PCR-Test. Für Kurzentschlossene läuft der Kartenvorverkauf noch über die Portale www.reservix.de und www.eventime.de. schi

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2