Bahnhof wird für S-Bahn ausgebaut

Wie berichtet wird der Bahnhof Waldhof für die S-Bahn ausgebaut. Der Gemeinderat hat dafür jetzt – vor allem für die Planung – finanzielle Mittel in Höhe von bis zu 1,3 Millionen Euro bewilligt. Das teilte die Stadt mit. Die Deutsche Bahn wird demnach 2022 und 2023 den Bahnsteig C (Gleise 4 und 5) mit einem Gesamtvolumen von rund 3 Millionen Euro S-Bahn-gerecht umgestalten.

So soll der Bahnsteig nach Auskunft der Stadt unter anderem an die für die S-Bahn relevante Höhe von 76 Zentimeter über der Schienenoberkante angepasst werden. Neben den S-Bahnen der westlichen Riedbahn können so künftig die der östlichen Riedbahn sowie Sonderverkehre – zum Beispiel bei Betriebsstörungen oder zur BUGA – bedient werden. Der Ausbau des Bahnsteig C erfolgt am bisherigen Standort. Die für die Herstellung der Barrierefreiheit notwendigen Fahrstuhlschächte werden bereits vorbereitet. Die endgültige Installation erfolgt jedoch erst, wenn der Bahnhof in einem zweiten Bauabschnitt barrierefrei ausgebaut wird.

Beste Variante

Aufgrund der noch laufenden Vorplanung zur Einbindung der Neubaustrecke Mannheim – Frankfurt (NBS) könne sich die Lage der Bahnsteige A und B in den weiteren Planungsschritten ändern. Derzeit werde geprüft, ob die Realisierung und Finanzierung des vollständigen barrierefreien Ausbaus im Zuge des Großprojekts NBS erfolgen kann. Für die Stadt ist ein Endausbau des Bahnsteigs C in den nächsten beiden Jahren aber die beste Variante, „um bereits in wenigen Jahren die verkehrlichen Vorteile einer weiteren S-Bahnverbindung über die östliche Riedbahn zu erreichen, ohne die planerischen Ziele der Neubaustrecke und einer möglichen Untertunnelung zu gefährden.“ red/aph