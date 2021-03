Im März 1981 legten Hans-Ulrich Neufeld und Hans Jürgen Pohl unter Lehrwart Heinz Siebert ihre Schiedsrichter-Neulingsprüfung ab. Als Nachfolger von FIFA-Schiedsrichter Emil Schmetzer in den 1950er Jahren beim SV Waldhof, gründeten die beiden anschließend gemeinsam mit Siegfried Szekessy eine Schiedsrichter-Abteilung im SV Waldhof.

Regelmäßiger Austausch

„Hintergrund war die Tatsache, dass unser Traditionsverein damals jährlich über 4000 Mark Strafe für fehlende Schiedsrichter an den Fußballkreis Mannheim abführen musste“, erklärte Pohl die Motive für diese Abteilungsgründung. Weiterbildung und Kameradschaft wurden großgeschrieben und ein regelmäßiger Austausch mit den befreundeten Schiedsrichter-Kameraden aus der Uckermark regte das Vereinsleben an. Schiedsrichter-Fußballturniere in der Herbert-Lucy-Halle am Alsenweg wurden zur Tradition. Durch das ständige Werben bei Neulingskursen, Stadiondurchsagen und Mund-zu-Mund-Propaganda gelang es, sage und schreibe 28 Unparteiische für den SV Waldhof zu gewinnen. „Der Bundesliga-Aufstieg in 1983 hat uns dabei natürlich in der Popularität geholfen. Das Schiedsrichter-Soll war lange Jahre beim Kreis Mannheim übererfüllt“, so Pohl nicht ohne Stolz. Mit den Abstiegen und der Insolvenz im Jahr 2003 ist die Zahl wieder kleiner geworden.

Pohl (l.) mit Wilfried Rassmus (SVW-Schiedsrichter-Team). © Pohl

Doch auch heute noch wird das gesellschaftliche Leben in der von Christian Groß und Hendrik Reßler geführten Schiedsrichter-Abteilung des Vereins nach wie vor großgeschrieben. Die damaligen Gründungsmitglieder Pohl und Neufeld, der selbst am 1. März seine 40-jährige Vereinsmitgliedschaft feierte, sind noch heute dem SV Waldhof Mannheim und dem Club der Ehrenmitglieder und Goldnadelträger (CEG) verbunden.