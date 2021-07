Wünsche nach Seilbahn und Karussell

Ringsherum im Saal hingen an Stellwänden von den Kindern und Jugendlichen gemalte Informationsplakate, auf denen die Heranwachsenden stichwortartig auflisteten, was man im Stadtteil Vogelstang verbessern könnte. Mehr Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten, den Vogelstangsee zu einem besseren Ort machen, erhöhte Sicherheit am See und die Vogelstang soll sauberer werden. Solche Sätze waren auf den Plakaten zu lesen. „Wir sind das erste Mal seit einem Jahr wieder vor Ort mit einer Präsenzveranstaltung“, freute sich Moderator Urs Südhof von dem ausrichtenden Jugendbüro 68Deins!, das zum Stadtjugendring und zur Stadt Mannheim gehört.

Im Jugendhaus Vogelstang fand eine Stadtteilversammlung zur politischen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen statt, die ins Gespräch mit Politikern und Vertretern der Stadtverwaltung kamen, um ihre Anliegen vorzutragen. Mit den Heranwachsenden unterhielten sich Bürgermeister Dirk Grunert, Stadtrat Chris Rihm, die Bezirksbeiräte Uwe Breitbarth, Uwe Sievers und Marc Christen sowie die Kinderbeauftragte Birgit Schreiber und die Jugendbeiräte Lea Frank und Theo Argiantzis.

„Einige Themen sind uns bekannt, da sind wir auch dran“, beschwichtigte Bezirksbeirat Uwe Sievers, als sämtliche Besucher in einem großen Kreis saßen und die einzelnen Themenpunkte diskutierten. Denn das Wort ergreifen, sich artikulieren und persönliche Interessen vor fremden Menschen vertreten und durchsetzen, das muss man als noch minderjähriger Mensch erst lernen. Für Entsetzen sorgte unter den Jugendlichen der Unfalltod des ertrunkenen achtjährigen Mädchens im Vogelstangsee im letzten Monat, was deshalb in der angeregt debattierenden Runde ein Hauptthema war. „Es ist dringend notwendig, etwas für die Kinder und Jugendlichen zu tun“, machte Kulturfotografin Elsa Hennseler-Etté auf einen Missstand auf der Vogelstang in Bezug auf die Jugendkultur aufmerksam. Zum Beispiel wünschen sich die Sprösslinge ein neues Jugend-Café, an welchem Ort auch immer. Interessiert, zugewandt und nachhakend schauten sich anschließend die Politiker, aufgeteilt in kleine Gruppen, reihum die Plakat-Stationen an. An jedem Plakat standen mehrere Jugendliche, um das Gemalte und Geschriebene näher zu erläutern.

Müllproblem am Schlimmsten

68Deins!-Mitarbeiter Felix Pauli ermutigte die noch ein wenig schüchternen Sprösslinge, den Politikern gegenüber laut und deutlich zu sprechen. „Manche Menschen werfen ihren Müll einfach in die Natur“, beklagte Hannah Krause, die 9-Jährige besucht gegenwärtig noch die Grundschule Vogelstang, nach den Sommerferien wird die Schülerin jedoch in die 5. Klasse der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH) gehen.

In Bezug auf das Thema Sauberkeit im Stadtteil machten die Politiker den Vorschlag, eventuell ein Verpackungspfand-System auf achtlos weggeworfenen Müll zu erheben, nach Tübinger Vorbild. Dabei versuchte Bürgermeister Dirk Grunert herauszufinden, in welchen Ecken auf der Vogelstang sich das Müllproblem am schlimmsten darstellt. Während einer Pizza-Pause für die Jugendlichen zogen sich die Politiker zur internen Beratung zurück, um das Gesagte und Gehörte gedanklich zu verarbeiten. Eine Seilbahn und ein Karussell wünschte sich eine andere Gruppe von Kindern. Darüber hinaus unterhielten sich die Teilnehmer über einen Renovierungsbedarf bezogen auf das Jugendhaus Vogelstang. „Wir kommen in drei Jahren wieder und schauen, was sich verändert hat“, kündigte 68Deins!-Sozialarbeiter Urs Südhof an.