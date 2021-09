Die vergangenen Wochen standen weltweit im Zeichen des Sports. Doch nicht nur das olympische Feuer brannte in Tokio, auch in Deutschland fanden Wettkämpfe statt, etwa die Deutschen Beachvolleyball Vereinsmeisterschaften im bayerischen Dachau bei München, bei denen die U 15-Mädchenmannschaft des Spiel- und Sportvereins Mannheim-Vogelstang (SSV) einen erfolgreichen fünften Platz belegte.

Insgesamt nahmen an dem Turnier 18 leistungsstarke weibliche Mannschaften aus der ganzen Bundesrepublik teil. „Wir waren in Dachau in einem Gasthof untergebracht und schon am Donnerstag angereist. Abends haben wir trainiert, damit man sieht, wie die Anlage aussieht“, erklärte Trainer Thomas Müller, der weder verwandt noch verschwägert ist mit dem berühmten Fußballstar. „Es macht Spaß, mit diesen ehrgeizigen Mädels unterwegs zu sein“, drückte der 53-Jährige seine Anerkennung gegenüber seinen Schützlingen aus.

Nordbadischer Meister

Da die weibliche Mannschaft nordbadischer Meister wurde, durften die Jugendlichen an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen. Zeit, um eine der größten KZ-Gedenkstätten aus dem Dritten Reich anzuschauen, blieb nicht. „Turniere füllen die Tage sehr aus. Man spielt, und ein bisschen Pause braucht man auch. Es sind anstrengende Tage“, gewährte Müller einen Einblick in den Ablauf eines sportlichen Wettbewerbs. Als die U 15-Mädchenmannschaft vor zwei Jahren zu den Deutschen nach Hamburg fuhr, besichtigten die Heranwachsenden die Elbphilharmonie und den Hafen.

Im vergangenen Jahr fielen die Meisterschaften wegen der Corona-Pandemie aus, umso bedeutender war die diesjährige Teilnahme: „Das war ein Erlebnis, mit der ganzen Mannschaft etwas zu schaffen, das war besonders“, freute sich Spielerin Aluna Bernal Bustos, die 14 Jahre alt ist und kolumbianische Wurzeln hat, über den sensationellen fünften Platz in Dachau. Solche Erfolge schweißen als Team zusammen und spornen den Ehrgeiz an. „Wir waren voller Glückshormone“, erklärte Trainer Thomas Müller, bezogen auf den bislang größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Wie haben die Jugendlichen einst den Sport Volleyball für sich entdeckt? „Ich habe in der Grundschule angefangen, dort gab es AGs in der dritten Klasse. So bin ich zum Verein gekommen“, erinnerte sich Sofia Beljakowa, die 13 Jahre alt ist. Nebenbei befinden sich einige der athletischen Mädchen im Kader der nordbadischen Auswahl. In diesem exzellenten Kader werden die besten Spielerinnen von verschiedenen Sportvereinen im Umland zusammengefasst – und hier spielen die Talente Lotta Jacobs und Hannah Killus mit. Außerdem zählt SSV-Vereinsmitglied Julia Flüchter, die dem erweiterten Kader der Jugendnationalmannschaft angehört, zu den sportlichen Hoffnungsträgern auf der Vogelstang. „Da sehen wir Potential“, betonte Müller. Aus gesundheitlichen Gründen konnte Julia Flüchter allerdings nicht mit nach Dachau fahren.

Seit einem Jahr besitzt das Beachvolleyballfeld auf dem Gelände des SSV Vogelstang ein neues Flutlicht mit technisch modernen LED-Lampen. „Die EU unterstützte das finanziell, weil das energiesparende und umweltschonende Leuchten sind“, erläuterte Müller.