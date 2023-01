Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ausstellung Was man malen muss, um in der Galerie Kunstkubus in Mannheim-Vogelstang gezeigt zu werden

"Winterbilder mit Schnee" heißt die nächste Ausstellung der Malerin und Galeristin Marianne Merz in ihrem Kunstkubus im Mannheimer Stadtteil Vogelstang. Mitmachen kann jeder, aber es gibt eine wichtige Bedingung