Mannheim. Jesuitenpater Werner Holter spricht am Donnerstag, 10. März um 19 Uhr in der Zwölf-Apostel-Gemeinde Vogelstang unter dem Titel „Zeige deine Wunde“ über den Künstler Joseph Beuys. Der Abend ist Teil der Veranstaltungsreihe zum Passionsaltar des Holzbildhauers Bernhard Apfel, der derzeit in der Kirche steht. Der Altar ist am 13. März um 9.30 Uhr auch Thema beim Gottesdienst zum zweiten Fastensonntag.

