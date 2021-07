Viel Spaß mit der gelben Filzkugel

Reinschnuppern in die große Welt der Tennis-Asse: Das war bei der Tennisgemeinschaft Vogelstang (TGV) beim Tag der offenen Tür möglich. Jeder, der wollte, durfte mit einem Schläger auf die gelbe Filzkugel schlagen und diese auf der gegenüberliegenden Netzseite zum Punkt „versenken“.

Erfahrene Trainer zeigten auf drei Plätzen, wie es geht; und Kinder, Jugendliche und Erwachsene konnten erste Erfahrungen mit Schläger und Tennisball machen. Der eine oder andere wurde da an die ersten Ansätze von Weltklassespielerinnen wie Steffi Graf erinnert, die im nahen Brühl ihre ersten Versuche unternahm. Vielleicht steckt ja auch unter den rund 20 Sportbegeisterten, die am Schnuppertraining teilnahmen, ein unerkanntes Talent.

Schnupperkurse Immer montags finden bis Ende September Schnupperkurse statt: 17 bis 18 Uhr für Kinder, 18 bis 19 Uhr für Erwachsene. Schläger und Bälle stellt der Verein. Sportbekleidung und Schuhe sollten selbst mitgebracht werden. Das Angebot ist für jedermann kostenfrei und unverbindlich. Anmeldung bei Jan Hofmann unter Tel.: 0176/84 10 46 80 oder per Email: jugendwart@tg-vogelstang.de

Sportwart Steffen Illbruck bot im Anschluss noch eine Übung für Vereinsmitglieder an, bei der vor allem Volley und Aufschläge geübt wurden. Auch da fanden sich genügend Begeisterte, die auf dem roten Sandplatz unbedingt einmal schwitzen wollten. Am Nachmittag durften erste Turniererfahrungen bei einem sogenannten „Schleifchenturnier“ gesammelt werden.

Durch Los wurden immer neue Paare zusammengefügt. Die Sieger erhielten dann ein Schleifchen, das an den Schläger gebunden wurde. Wer am Ende die meisten Schleifchen gesammelt hatte, ging als Gewinner vom Platz.

„Danach ist aber noch lange nicht Schluss“, verkündete Brigitte Weiser-Lust, die die Öffentlichkeitsarbeit im Verein übernommen hat. Denn dann wurde der Grill angeworfen, um auch den kulinarischen Freuden des Vereinslebens zu frönen. „Da wurde noch lange gefeiert“, unterstrich auch der 2. Vorsitzende der TGV, Ralf Mond.

Dass die Tennisfreunde auch den Winter über hartgearbeitet hatten, war nur unschwer zu erkennen. Inkompletter Eigenarbeit war eine neue Küche aufgestellt worden, in der auch die defekte Spülmaschine ausgetauscht worden war. Stühle, Barhocker und Tische im Clubhaus erstrahlten ebenfalls in neuem Glanz. „Es gibt halt immer etwas zu tun“, waren sich Brigitte Weiser-Lust und Ralf Mond einig. has