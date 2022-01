Unbekannte Täter brechen in Geschwister-Scholl-Schule ein

Mannheim. Am frühen Sonntagmorgen haben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in die Geschwister-Scholl-Schule in der Mecklenburger Straße verschafft. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 3.50 Uhr zu dem Einbruch in das Schulgebäude in Mannheim Vogelstang, in dem sie die Tür ins Musikzimmer aufhebelten und die Tür zum Sekretariat auftraten. Ob etwas entwendet wurde und über die Höhe des Sachschadens, können bisher keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Telefonnummer 0621/718490 zu melden.