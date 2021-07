Tennis für Jedermann

Die TG Vogelstang lädt am 10. Juli ab 11 Uhr ein zum Tag der offenen Tür und zum Sommerfest. Wer Lust und Laune hat, den Schläger zu schwingen, kann einfach auf der Anlage in der Römerstraße 136 (direkt am Bahnübergang zwischen Vogelstang und Wallstadt) vorbeischauen. Von 11 bis 13 Uhr wird ein kostenloses Schnuppertraining für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten. Ab 13 Uhr gibt es ein Fortgeschrittenentraining für Mitglieder und für Gäste. An zwei Stationen werden Smash & Volley sowie Aufschlag geübt. Beim Schleifchen-Spaßturnier für Gäste und Mitglieder kann dann ab 14 Uhr erste Wettkampferfahrungen gesammelt werden. Ab 17 Uhr findet das TGV Sommerfest statt, zu dem die Schnupperer zum Grillen mit einem Freigetränk eingeladen sind. Beginnend am 12. Juli findet wie schon letzte Saison jede Woche montags das Schnuppertraining für Kinder von 17 bis 18 Uhr und für Erwachsene von 18 bis 19 Uhr statt. Mehr Infos dazu per Mail an jugendwart@tg-vogelstang.de oder auf www.tg-vogelstang.de. scho

