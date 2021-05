Täglich neue Herausforderungen

„Der HC Mannheim-Vogelstang lebt noch“, schallt es unüberhörbar aus dem Nordosten der Stadt: Nachdem jetzt doch schon etliche Monate ohne Training aufgrund der Corona-Pandemie verstrichen sind, haben sich die Verantwortlichen des Vereins Gedanken gemacht, wie die Jugend-Teams motiviert werden können, sich athletisch und koordinativ zu bewegen und gleichzeitig wieder Kontakt mit ihren Trainern und einem anderen Spieler der Mannschaft haben zu können. Und das, ohne die aktuellen Corona-Regeln zu verletzen.

Regeln eingehalten

Deshalb haben die Macher des HC die Ferien-Challenge (Herausforderung) entwickelt, bei der die weiblichen und männlichen Jugenden, nach Jahrgängen eingeteilt, gegeneinander antreten mussten. Innerhalb dieser Mannschaften wurden Zweier-Teams gebildet, bestehend aus einem Aktiven und einem Elternteil, da sich zur Zeit der Austragung nur zwei Haushalte treffen durften. Die Aufgaben, die zu zweit erledigt werden mussten, fanden im Freien statt, und der Mindestabstand konnte dabei problemlos eingehalten werden.

Jeden Tag bekamen die Mannschaften Aufgaben zugesendet, für deren Erledigung sie den ganzen Tag Zeit hatten. Unter anderem mussten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine Fahrradrallye zu verschiedenen Stationen (Vogelstang-See-Linsenbühlweg-Straßenheim-Heddesheim) meistern, bei der sie Fragen beantworteten und koordinative Aufgaben erfüllten. Punkte gab es jeweils für die richtigen Antworten sowie für die korrekt ausgeführten Übungen.

Einen Tag konnte die Tagesaufgabe wieder alleine zuhause gemacht werden. Es gab acht koordinative Übungen mit Ball, die von den Eltern auf Video festgehalten wurden. Einen weiteren Tag führte die Teams an den Vogelstang-See. Dort musste der Baumlehrpfad abgefahren oder mit handballspezifischen Übungen abgelaufen und Fragen beantwortet werden. Die Antworten hatte man dann in ein Kreuzworträtsel zu übertragen, aus dem sich schließlich ein „Lösungssatz“ ergab. Zum Abschluss der Challenge konnten sich die Zweier-Teams am letzten Tag noch einmal richtig ins Zeug legen. Ziel war es, als Mannschaft die meisten Kilometer zu sammeln. Dabei musste pro Mannschaft immer ein Team Fahrrad, Roller und Inliner nutzen oder in Zweier-Teams joggen.

Alle bekommen T-Shirts

Schön sei es gewesen, mit anzusehen, mit welchem Engagement die Kids, aber auch die Eltern dabei zu Werke gingen, berichten die Organisatoren. Es musste bis zur letzten Aufgabe ausgewertet werden, und natürlich brachte die Challenge auch Gewinner hervor. Alle Teilnehmer erhielten ein T-Shirt, die Siegerehrung fand dann abends virtuell per Zoom statt.

Neben der Mannschaftswertung wurden noch die besten Zweier-Teams pro Mannschaft ausgezeichnet. Sie erhielten zusätzlich noch eine Urkunde und einen Handball.

Die Macher der Ferien-Challenge waren glücklich, die Mädchen und Jungs wieder in Bewegung zu sehen. Eine weitere Challenge in den Pfingstferien ist nun beim HC angedacht. red/scho

