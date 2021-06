Stadt sucht Platz für Café

Die Stadt sucht mögliche Standorte für den Bau eines Cafés am Vogelstangsee. Das hat die Verwaltung dem Bezirksbeirat mitgeteilt. „Der vielfache Wunsch der Bevölkerung nach einem Restaurant/Café sollte realisiert werden“, begründete das Stadtteilgremium seine Bitte um Auskunft, wie der Stand der Planungen ist. Nach Angaben der Verwaltung kann der ursprünglich angedachte Standort „aufgrund verschiedener Thematiken wie Lärmschutz und Schutz der Grünflächen nicht weiterverfolgt werden“, man prüfe aber Alternativen.

Schon vor mehr als drei Jahren hatte die Firma eines Vogelstängler Hotel- und Gastronomieexperten die Idee, auf einer ursprünglich mal für eine Parkgarage gedachten Grünfläche zwischen Görlitzer- und Wittenberger Weg sowie zwischen Sachsenstraße und oberem See einen Betrieb mit Restaurant, Außenterrasse und Kiosk anzusiedeln. Die Stadt signalisierte damals, dass sie der Idee grundsätzlich positiv gegenüberstehe, weil es in dem Stadtteil nur ein sehr geringes gastronomisches Angebot gebe. Auch die meisten Bezirksbeiräte äußerten sich Anfang 2018 zustimmend. Heftiger Widerstand – bis hin zu Transparenten an Balkonen der Hochhäuser – kam aber von Anwohnern, die Lärm, Verkehr und Eingriffe in die Natur ablehnten. Dann wurde das Thema nicht mehr öffentlich diskutiert, bis der Bezirksbeirat nun nach dem Planungsstand fragte. pwr