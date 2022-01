Rollerfahrer bei Auffahrunfall in Vogelstang verletzt

Mannheim-Vogelstang. Ein Rollerfahrer ist in Vogelstang mit seinem Motorroller auf einen Lastwagen aufgefahren und dabei verletzt worden. Nach Informationen unseres Mitarbeiters vor Ort war der Rollerfahrer am Montagabend auf der Chemnitzer Straße in Richtung Magdeburger Straße unterwegs. Kurz vor der DHL Zustellbasis fuhr er offenbar ungebremst auf einen dort parkenden Lkw. Beim Aufprall stürzte er auf die Straße. Der Verletzte wurde zur ärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorroller wurde erheblich beschädigt. Bislang liegen noch keine genaueren Informationen zur Schwere der Verletzungen und dem entstandenen Sachschaden vor.

