Neues Programm nach Corona

Bei der ersten Mitgliederversammlung des Vdk-Ortsverbandes Vogelstang/Im Rott nach dem Tod des Vorsitzenden Roland Weiß standen neben der Wahl eines neuen Vorsitzenden und seines Stellvertreters vor allem auch einige Änderungen in der künftigen Zielsetzung an.

„Es war nicht viel los 2020“, stellte der bisher kommissarische Vorsitzende Uwe Breitbarth beim Rückblick auf das vergangene Jahr fest. „Im Januar und Februar gemeinsamer Kaffeenachmittag, im März Mitgliederversammlung, dann war Schluss wegen der Pandemie.“

Nach dem Tod von Roland Weiß habe er sich als dessen Stellvertreter entschlossen, den Ortsverband weiterzuführen, mit Hilfe des Kreisverbandes als kommissarischer Vorsitzender. Als kommissarischen Stellvertreter habe er Heiko Bentz gewinnen können. Uwe Breitbarth (61 Jahre) wurde nun einstimmig zum Vorsitzenden des aktuell 323 Mitglieder zählenden Ortsverbandes gewählt und wird das Amt jetzt bis zur turnusgemäßen Wahl des gesamten Vorstandes 2022 weiterführen.

Den Ortsverband weiterentwickeln

Ebenso einstimmig wurde Heiko Benz (57 Jahre) zum Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Breitbarth dankte den Mitgliedern für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Er sei sich durchaus bewusst, dass er nach dem Tod von Roland Weiß in große Fußstapfen trete. Diese werde er versuchen, langsam zu füllen – nicht indem er seinen Vorgänger kopiere, sondern versuche, den Ortsverband weiterzuentwickeln, beispielsweise durch ein kleines Programm oder Gymnastik bei den Kaffeenachmittagen. Außerdem wollen man den VdK-Ortsverband mehr ins Blickfeld zu rücken – etwa durch Werbung im Ortszentrum.

Außerdem würde Breitbarth gern mit dem Seniorentreff auf der Vogelstang zusammenarbeiten. „Doch leider hält sich die Stadtverwaltung nach Schließung des Seniorentreffs in der Jenaer Straße bezüglich eines neuen Standortes noch immer sehr bedeckt.“ Zu den Aktivitäten 2021 erklärte der Vorsitzende: So wie im vergangenen Monat werde auch im Oktober und November wieder jeden zweiten Dienstag im Monat ein Kaffeenachmittag stattfinden und, wenn Corona es erlaubt, auch eine Advents- und Jubilarfeier am Ende des Jahres. ost