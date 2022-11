Neubau verzögert sich

„Entsetzt“ äußerte sich Gunter U. Heinrich, der Vorsitzende des Gemeinnützigen Bürgervereins Vogelstang, über das, was er bei der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats des Stadtteils hörte. Noch immer ist nämlich nicht klar, wann der schon lange diskutierte Neubau für die marode Geschwister-Scholl-Schule, die Realschule und Gymnasium mit zusammen etwa 1000 Schülern umfasst, beginnt. Allein der Start der konkreten Planung hat sich erneut verzögert.

Der Gemeinderat hat im Oktober 2020 den Grundsatzbeschluss für einen Neubau gefasst. Doch bei Ersatzbauten von Schulen sei „generell die Zustimmung des Landes erforderlich“, informierte Dieter Teynor vom Fachbereich Bildung den Bezirksbeirat. „Das ist ein formales Verfahren, bei dem die Stadt nachweisen muss, dass das vorhandene Gebäude nicht mehr sanierungsfähig ist“, erklärte er, da Sanierungen aus Klimaschutzgründen generell Vorrang hätten. Nur mit diesem Nachweis gebe es Zuschüsse.

Erst im Juni 2022 sei aber die Ortsbegehung mit der Schulbaukommission des Landes gewesen. Diese habe über das bereits vorliegende Gutachten hinaus „tiefergehende Darstellungen“ gefordert. Dieses Ergänzungsgutachten sei in Auftrag gegeben, habe sich aber verzögert und liege noch nicht vor, so Teynor.

Hinzu komme, dass die Schülerzahl in einem Umfang steige, „der so nicht erwartet worden ist“, sagte der Mitarbeiter der Verwaltung. Die Stadt wolle daher nicht nur die Realschule fünfzügig planen, also mit fünf Klassen pro Jahrgang, sondern auch das bisher vierzügig vorgesehene Gymnasium auf fünf Klassen aufstocken. „Auch das bedarf einer Zustimmung vom Land“, so Teynor – da das Land ja die entsprechenden Lehrer dazu einstellen muss. Man müsse dazu „Überzeugungsarbeit leisten“, verwies Teynor auf die längere Diskussion über die zunächst zweizügig genehmigte neue Grundschule Spinelli, die aber längst vier Klassen pro Jahrgang umfasst.

Erst wenn all diese Genehmigungen des Landes vorliegen, also wohl 2023, könne die Stadt die konkrete Planung in Auftrag geben. Nach Planungsbeginn sei damit zu rechnen, dass das Gebäude in frühestens 50 Monaten fertig sei. „Man muss die Größenordnung sehen“, warb Teynor um Verständnis. Die nötigen Planungsmittel seien in den Etatplanungen für 2024 bis 2016 eingestellt – noch nicht indes die kompletten Gelder für den Bau.

Mindestens 90 Millionen Euro

Der wird auf – ganz grob – 90 Millionen Euro geschätzt. „Aber das ist eine rein fiktive Zahl, wir können noch keine konkrete Zahl nennen“, denn dazu müssen ja erst Architekten beauftragt werden und Planen, erklärte der Vertreter des Fachbereichs Bildung. In jedem Fall handele es sich um das größte Schulbauvorhaben der Stadt Mannheim.

Teil des Vorhabens sind zwei Sporthallen mit je drei Feldern, eine davon mit einer Tribüne für Zuschauer, sowie – wie bisher – die Zweigstelle der Stadtbibliothek. Erwogen werde zudem, auf dem Areal eine Kindertagesstätte unterzubringen. „Es wird auch geprüft, ob Wohnungsbau auf Restflächen möglich ist“, sagte Teynor, denn der bisherige Flachbau von nur zwei Geschossen solle künftig drei bis vier Geschosse umfassen. Große Freisportanlagen mit 400-Meter-Bahn sind nicht mehr vorgesehen – schließlich gebe es die im nahe gelegenen Neubaugebiet Franklin, meinte er.

Das stieß auf Widerspruch bei Bezirksbeiräten, die auf dadurch entstehende lange Fahrzeiten verwiesen. Tatjana Sievers (SPD) appellierte an die Stadt, keine Flächen für Wohnungsbau zu verkaufen, sondern – abweichend von den Schulbaurichtlinien des Landes – die bisher großzügige Gestaltung des Schulgebäudes und der Außenanlagen beizubehalten. Auch Marc Christen (Grüne) plädierte für eine größere Freifläche und Sportanlagen im Freien auf dem Gelände zum See, zumal die auch außerhalb der Schulzeit stark frequentiert seien.

„Hochprovokativer Ton“

Volker P. Kögel (CDU) erinnerte an seine alte Forderung, beim – von der Stadt geplanten – Wegfall des Hallenbads im Stadtteil wenigstens im Schulneubau ein nachmittags und abends öffentlich zugängliches Lehrschwimmbecken vorzusehen. Tatjana Sievers (SPD) widersprach und wünschte sich eher, das eigenständige Hallenbad zu erhalten. „Auch wir wollen lieber das Hallenbad erhalten“, meinte Catherina Field (CDU), aber die Stadt wolle es ja schließen. „Ganz toll“ fand sie, dass auch eine Kindertagesstätte vorgesehen ist: „Es ziehen immer mehr junge Familien zu, aber es fehlen Betreuungsplätze“, sagte sie.

Bezirksbeiräte wie auch Walter Kesy, zweiter Vorsitzender Handballclub Vogelstang, erkundigten sich, was mit dem Schul- und Sportbetrieb während der Bauzeit sei. Teynor erklärte, dass man „möglichst auf Auslagerung verzichten“ und in Abschnitten bauen wolle: „Aber eine Baustelle, die geräuschlos ist und den Schulbetrieb nicht beeinträchtigt, wird es nicht geben.“

Dass sich der Baubeginn noch so lange hinzieht, kritisierten sehr heftig Gunter U. Heinrich wie auch die frühere Bezirksbeirätin Gabriele Reisigel, die auf die Diskussion seit 2008 verwies. Gegen ihren „hochprovokativen Ton“ wehrte sich dagegen Stefan Fulst-Blei (SPD), Stadtrat und Landtagsabgeordneter. Die gute Botschaft sei doch, dass die Stadt ein 90-Millionen-Projekt auf den Weg bringe, „eingebettet in eine Krisensituation“, welche eben Planungsprozesse verzögere. Auch Bürgermeister Michael Grötsch als Sitzungsleiter nahm die Verwaltung gegen Kritik aus dem Stadtteil in Schutz.