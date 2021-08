„Nachfrage jetzt schon groß“

Da, wo in der Vergangenheit die ehemalige Sparkasse auf der Vogelstang war, ist eine neue moderne Tagespflege für pflegebedürftige Senioren entstanden. Viele Besucher waren zur offiziellen Einweihung der Aura Tagespflege im Fürstenwalder Weg gekommen. Darunter auch Uwe Breitbarth, Vorsitzender VdK-Ortsverband Mannheim Vogelstang/ Im Rott. „Da wir mit dem gleichen Klientel arbeiten, war ich neugierig, was da entsteht, und wollte meine Hilfe anbieten“, erklärte er.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Renate Hummel, kaufmännische Leiterin der Aura Tagespflege, stellte die neue Einrichtung vor: „Wir sind eine Tagespflege in Mallau, die über 10 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit älteren, hilfs- und betreuungsbedürftigen Menschen verfügt, die neben ihrem häuslichen und familiären Umfeld Kontakte zu Gleichaltrigen suchen, Hilfe und Unterstützung in den Aufgaben des täglichen Lebens benötigen.“ Endlich gebe es, nach vielfach geäußerten Wünschen, auch eine Aura Tagespflege auf der Vogelstang.

Die Tagespflege hatte bereits am 1. Juli ihre Pforten eröffnet. „Die Nachfrage ist groß. Seitdem die Tagespflege eröffnet worden ist, steigt die Zahl der Tagesgäste stetig an“, berichtet Hummel. 20 Plätze stehen von montags bis freitags hier zur Verfügung. „Die Tagespflege ist ideal für Senioren, die betreuungsbedürftig sind, aber weiterhin in ihrem heimischen Umfeld wohnen“, erklärt Hummel. Sie verbringen den Tag in der Tagespflegeeinrichtung und sind abends und nachts wieder in ihrer bekannten Umgebung.

„Es ist das perfekte Bindeglied zwischen ambulanter und stationärer Pflege und ermöglicht pflegenden Angehörigen die notwendige Entlastung“, meint Hummel. Die Angehörigen könnten weiterhin Beruf, Familie und Pflege vereinbaren, wenn sie wissen, dass ihr pflegebedürftiges Familienmitglied in guten Händen ist. Die Gäste können gebracht, oder morgens mit einem behindertengerechten Fahrzeug abgeholt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Rundgang durch das Gebäude

Wie oft die Gäste die Tagespflege besuchen möchten, kann individuell festgelegt werden. „Manche Gäste kommen einmal wöchentlich, manche sind auch an drei Tagen in der Woche hier“, erzählt Hummel. Andere kommen sogar von montags bis freitags. Beim Rundgang durch das Gebäude erhielten die Besucher einen Einblick in das Alltagsgeschäfts.

Die Aura Tagespflege ist montags bis freitags von 7.30 bis 16.30 Uhr geöffnet und bietet derzeit sieben Gästen pro Tag ein abwechslungsreiches Tagesprogramm. Zum Tagesablauf gehören neben dem gemeinsamen Einnehmen von Mahlzeiten auch Seniorengymnastik, Gedächtnistraining, Zeitungslesen, Singen, Spielen, künstlerische Tätigkeiten, wie Malen, sowie lebenspraktische Übungen und Biographiearbeit.

Bei Bedarf führen die sieben Mitarbeiter neben der Grundpflege auch behandlungspflegerische Leistung durch, wie beispielsweise Medikamentengabe. „Der Bedarf an Plätzen in der Tagespflege wird immer weiter steigen“, prognostiziert Hummel. Zudem sei es wichtig zu wissen, dass Pflegebedürftige einen Anspruch auf ein zusätzliches Budget aus der Pflegekasse haben, welches nur für die Tagespflege genutzt werden kann. „Etablierte Tagespflegen wie die Aura Tagespflege in Mallau haben schon jetzt Wartelisten“, sagt Hummel. „Ich gehe davon aus, dass wir bis zum Jahresende voll belegt sind.“