Jugendbüro lädt ein

Die Kinder und Jugendlichen von der Vogelstang sind aufgerufen, sich einzubringen: Das 68DEINS! Kinder- und Jugendbüro lädt am 30. Juni ab 17.30 Uhr zur Stadtteilversammlung. In verschiedenen Kinder- und Jugendforen in Schulen, Verbänden, Vereinen, im Jugendhaus oder in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe treffen sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendbüros mit jungen Menschen aus dem Stadtteil, um über deren Anliegen und Themen zu sprechen.

In diesen Foren werden Präsentationen erarbeitet, die dann bei der Stadtteilversammlung im Jugendhaus Vogelstang, Freiberger Ring 6, Politiker aus Bezirksbeirat und Gemeinderat, Mitarbeiter der Verwaltung und Mitgliedern der Vereins- und Verbandsarbeit vorgestellt werden. Kinder und Jugendliche, die in keinem Forum gearbeitet haben, aber dennoch ein Anliegen haben, können am Montag, 28. Juni, um 17 Uhr zu einem offenen Online-Vorbereitungstreffen kommen. Eine Anmeldung zum Vorbereitungstreffen ist notwendig.

Erwachsene Mitstreiter finden

In der Versammlung versuchen die jungen Menschen dann, erwachsene Mitstreiter aus Politik, Verwaltung und Vereins- und Verbandsarbeit für ihre Anliegen zu gewinnen. Alle Interessierten können sich vorab an info@68deins.de wenden, dort beantwortet man alle Fragen. Es gelten jeweils die aktuellen Hygiene-Regelungen für die Kinder- und Jugendarbeit. Diese findet man unter neustart.majo.de/unser-aktualisiertes-hygienekonzept/.

Das 68DEINS! Kinder- und Jugendbüro befindet sich in der Trägerschaft des Stadtjugendrings sowie der Stadt. scho

