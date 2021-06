Jubelfeier muss erstmal ausfallen

Eigentlich hätte der Handballclub Mannheim-Vogelstang (HC) ja Ende Mai sein zehnjähriges Bestehen feiern können – wären da nicht die Pandemie und ihre Folgen.

Der HC Mannheim-Vogelstang wurde in einer Mitgliederversammlung der Handball-Abteilung des SSV Vogelstang am 22. Mai 2011 gegründet. Dieser Ausgliederung aus dem SSV Vogelstang und der Neugründung seien „interne Unstimmigkeiten um Finanzfragen und Zuständigkeiten“, so der Vorstand des HC, vorausgegangen.

Von den neun Gründungsmitgliedern sind bis heute noch vier aktiv, davon allein drei im Vorstand. Jürgen Al Shahwani wurde damals zum Ersten Vorsitzenden einstimmig gewählt, das Amt hält er bis heute inne. Die gesamte Handballabteilung des SSV Vogelstang wechselte damals zum Gründungstermin in den neuen Handballclub. Trotz finanzieller Anlaufschwierigkeiten hat es der neue Verein mit der Zeit geschafft, sich personell und auch finanziell bestens aufzustellen.

Familiäres Miteinander

Unter dem Motto „we are family“, „wir sind Familie“, wurden sukzessive die einzelnen Altersgruppen aufgebaut, die heute aus insgesamt 13 Mannschaften – sechs weibliche, sechs männliche Jugendmannschaften und eine gemischte Supermini-Mannschaft – bestehen. 2012 gelang es dem Verein, eine integrative Gruppe zu gründen, die bis heute Bestand hat.

Außerdem stellt der HC drei Seniorenmannschaften, dies sind Damen 1 + 2 und eine Herrenmannschaft. Die 1. Damenmannschaft hat sich aus der untersten Spielklasse bis in die Verbandsliga des Badischen Handballverbands hochgespielt. Bei den Herren ging es in den vergangenen Jahren immer auf und ab, wobei die letzte Saison 2019/20 und der Beginn der Saison 2020/21 sehr vielversprechend begonnen hatte. Doch durch die Corona-Pandemie konnte diese Erfolgsserie nicht weitergeführt werden. Im Jugendbereich haben sich die Verantwortlichen des HC stets Neues einfallen lassen, um die Jugendlichen bis hinunter zu den Superminis (ab fünf Jahre) vom Handballsport zu begeistern und ihnen die nötigen Fähigkeiten zu vermitteln. Es ist immer wieder gelungen, aus den aktiven Jugendmannschaften Auswahl-Spieler und -Spielerinnen zu akquirieren und diese dann erfolgreich in die 1. Mannschaft einzubinden.

In den spielfreien Zeiten kümmert man sich konsequent um die jungen Spieler und Spielerinnen, es wurden verschiedene Ferienfreizeiten, wie etwa Zeltlager oder Ausflüge angeboten, die gut angenommen wurden. Bei der Arbeit außerhalb des Vereins ist der HC Mannheim-Vogelstang ebenfalls sehr aktiv. So wurden verschiedene Kooperationen mit Mannheimer Schulen vereinbart – unter anderem mit der Feudenheim-Grundschule, der Wallstadt-Grundschule, der Grundschule im Rott und ganz aktuell mit der Franklin Grundschule.

Der HC will auch in Zukunft seiner Erfolgsgeschichte weitere Kapitel hinzufügen. Das Ziel sei es, viele neue Mitglieder zu gewinnen, damit man dann in zehn Jahren hoffentlich wieder ein Jubiläum begehen könne. Die Feier zum Zehnjährigen soll übrigens zu gegebener Zeit nachgeholt werden. scho

