In Turnhalle auf der Vogelstang eingebrochen und Feuerwerkskörper gezündet

Mannheim. Unbekannte haben sich unerlaubten Zutritt in die Turnhalle einer Schule in der Mecklenburger Straße auf der Vogelstang verschafft. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Sonntagnachmittag gegen 18.30 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach derzeitigen Ermittlungen traten die Unbekannten die provisorische Holzverkleidung ein. In der Halle brachen sie Schränke für Sportgeräte auf und zündeten einen Feuerwerkskörper. Die Höhe des Gesamtschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Käfertal nimmt Zeugenhinweise unter 0621/71 84 90 entgegen.