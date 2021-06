Gremien tagen

Gleich zwei Bezirksbeiratssitzungen sind am Mittwoch, 9. Juni, um 19 Uhr anberaumt. Die Gremien auf der Rheinau und auf der Vogelstang tagen per Videokonferenz. Bürger haben die Möglichkeit, die Sitzungen online zu verfolgen, die Möglichkeit, Fragen zu stellen, gibt es bei diesem besonderen Format in Corona-Zeiten – anders als bei Präsenzsitzungen – allerdings nicht. Wer an der Sitzung auf der Vogelstang teilnehmen will, muss sich bis 8. Juni unter https://t1p.de/dgrz verbindlich anmelden. Dasselbe gilt für die Rheinau, hier ist der entsprechende Link https://t1p.de/ctd0. Die Zugangsdaten bekommt man dann in einer separaten Mail zugesandt.

Auf der Vogelstang stehen unter anderem die Themen Seniorentreff, Franklin-Steg und Hallenbad auf der Tagesordnung. Auf der Rheinau behandelt der Bezirksbeirat die Themen trockenheitsbedingte Veränderungen im Dossenwald und die Sanierung eines Teilstücks der Essener Straße. scho/ost