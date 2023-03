Mannheim. Der beliebte Konzertchor Rainbow Gospel & Soul Connection unter der Leitung von Joe Völker tritt am Sonntag, 5. März, 17 Uhr (Einlass 16.15 Uhr), in der katholischen Zwölf-Apostel-Kirche, Geraer Ring 7, auf. Traditionelle Gospels gehören genauso zum Programm der musikalischen „Connection“ wie moderne Praise Songs sowie einige weltliche Lieder. Der Eintritt zum Konzert kostet 14,50 (erm. 11,50) Euro. Dauer: etwa zwei Stunden plus Pause. Mehr Infos unter www.rainbowgospel.de.

